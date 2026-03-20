СМИ: японцы ужаснулись упоминанию Трампом Перл-Харбора на встрече с Такаити

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Многие японские политики и ученые были в ужасе после того, как президент США Дональд Трамп упомянул нападение японцев на Перл-Харбор на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити, пишет американская газета New York Times.

Источник: AP 2024

В четверг Трамп на встрече с Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об «эффекте неожиданности» при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.

«Многие японские ученые, политики и комментаторы были в ужасе», — говорится в публикации.

По данным издания, многие посчитали неуместным возвращение к «болезненной главе Второй мировой войны», другие разгневались на Такаити, отметив, что ей не стоило молчать. Помимо этого некоторые выразили обеспокоенность тем, что ситуация может навредить отношениям между Японией и США.

Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
