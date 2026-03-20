СМИ: японцы ужаснулись упоминанию Трампом Перл-Харбора на встрече с Такаити

В четверг Трамп на встрече с Такаити, отвечая на вопрос, почему Вашингтон не предупредил союзников о планах атаковать Иран, вспомнил об «эффекте неожиданности» при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году.
«Многие японские ученые, политики и комментаторы были в ужасе», — говорится в публикации.
По данным издания, многие посчитали неуместным возвращение к «болезненной главе Второй мировой войны», другие разгневались на Такаити, отметив, что ей не стоило молчать. Помимо этого некоторые выразили обеспокоенность тем, что ситуация может навредить отношениям между Японией и США.
Поводом для вступления США во Вторую мировую (в декабре 1941-го, спустя два года после ее начала) стало нападение Японии на американскую базу Перл-Харбор. США за годы войны потеряли свыше 400 тысяч человек.