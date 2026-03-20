ВС РФ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР и установили контроль еще над одним в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

По информации Минобороны, за минувшую неделю подразделения группировки «Север» взяли под контроль населённый пункт Сопычь в Сумской области. В Донецкой Народной Республике освобождены четыре населенных пункта: силами группировки «Запад» — Александровка, силами Южной группировки — Каленики и Федоровка Вторая, а подразделения группировки «Центр» освободили Павловку.