«С 14 по 20 марта средствами противовоздушной обороны сбиты 40 управляемых авиационных бомб, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 2615 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
ПВО сбила 2615 беспилотников и 12 снарядов HIMARS ВСУ за неделю
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Средствами ПВО России за неделю сбиты 2615 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.