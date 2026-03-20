Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан расширяет влияние: новый шаг на рынке Монголии

Казахстан и Монголия выходят на новый уровень экономического сотрудничества, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Страны обсуждают открытие взаимных торговых представительств — в Улан-Баторе и Алматы — что может стать важным шагом для развития бизнеса и увеличения товарооборота.

Новый формат сотрудничества.

Идея проста, но стратегически важна: создать площадки, где бизнес двух стран сможет напрямую взаимодействовать, продвигать продукцию и находить партнеров без лишних посредников.

Казахстан рассматривает возможность открытия торгового офиса в Улан-Баторе. Такой центр станет своего рода «витриной» отечественных товаров — от продуктов питания до переработанной сельхозпродукции.

В ответ Монголия проявляет активный интерес к казахстанскому рынку и готова открыть аналогичное представительство в Алматы. Это позволит монгольским компаниям закрепиться в Центральной Азии и расширить экспорт.

Почему это важно.

На первый взгляд, товарооборот между странами пока не выглядит впечатляющим — чуть более 133 млн долларов по итогам 2025 года. Однако обе стороны уверены: это лишь начало.

Эксперты оценивают потенциал сотрудничества значительно выше — до 500 млн долларов в ближайшие годы.

Причины такого оптимизма очевидны:

географическая близость и логистические возможности взаимодополняющие экономики растущий спрос на продовольствие и сырье.

Ставка на агроиндустрию.

Ключевым направлением сотрудничества становится сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Казахстан уже сейчас готов увеличить поставки:

ячменя муки масложировой продукции риса кондитерских изделий.

Но речь идет не только о сырье. Казахстан предлагает более глубокую модель сотрудничества — создание полных производственных цепочек.

Например:

от выращивания скота → до производства мяса от шерсти → до текстильной продукции от кожи → до готовых изделий.

Такой подход позволяет не просто торговать, а создавать добавленную стоимость внутри стран.

Политика и бизнес — вместе.

Обсуждение инициатив прошло в рамках Казахстанско-монгольского дня торговли и инвестиций в Улан-Баторе. В нем участвовали представители правительств и бизнеса обеих стран.

Особенность встречи — акцент на практику: не декларации, а конкретные шаги и проекты.

Все договоренности планируется вынести на межправительственную комиссию, которая пройдет в апреле в Астане. Именно там могут быть приняты ключевые решения по запуску торговых офисов.

Что это даст бизнесу.

Открытие торговых представительств — это не просто формальность. Для предпринимателей это означает:

упрощенный выход на новый рынок меньше бюрократии и посредников доступ к партнерам и инвесторам рост экспорта.

По сути, речь идет о создании нового экономического коридора между Центральной Азией и Восточной Азией.

Казахстан и Монголия делают ставку на практичное сотрудничество: меньше слов — больше инфраструктуры и реальных проектов. Если планы реализуются, это может стать одним из самых заметных экономических кейсов региона в ближайшие годы.