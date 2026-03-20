Казахстан расширяет влияние: новый шаг на рынке Монголии

Страны обсуждают открытие взаимных торговых представительств — в Улан-Баторе и Алматы — что может стать важным шагом для развития бизнеса и увеличения товарооборота.
Новый формат сотрудничества.
Идея проста, но стратегически важна: создать площадки, где бизнес двух стран сможет напрямую взаимодействовать, продвигать продукцию и находить партнеров без лишних посредников.
Казахстан рассматривает возможность открытия торгового офиса в Улан-Баторе. Такой центр станет своего рода «витриной» отечественных товаров — от продуктов питания до переработанной сельхозпродукции.
В ответ Монголия проявляет активный интерес к казахстанскому рынку и готова открыть аналогичное представительство в Алматы. Это позволит монгольским компаниям закрепиться в Центральной Азии и расширить экспорт.
Почему это важно.
На первый взгляд, товарооборот между странами пока не выглядит впечатляющим — чуть более 133 млн долларов по итогам 2025 года. Однако обе стороны уверены: это лишь начало.
Эксперты оценивают потенциал сотрудничества значительно выше — до 500 млн долларов в ближайшие годы.
Причины такого оптимизма очевидны:
географическая близость и логистические возможности взаимодополняющие экономики растущий спрос на продовольствие и сырье.
Ставка на агроиндустрию.
Ключевым направлением сотрудничества становится сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Казахстан уже сейчас готов увеличить поставки:
ячменя муки масложировой продукции риса кондитерских изделий.
Но речь идет не только о сырье. Казахстан предлагает более глубокую модель сотрудничества — создание полных производственных цепочек.
Например:
от выращивания скота → до производства мяса от шерсти → до текстильной продукции от кожи → до готовых изделий.
Такой подход позволяет не просто торговать, а создавать добавленную стоимость внутри стран.
Политика и бизнес — вместе.
Обсуждение инициатив прошло в рамках Казахстанско-монгольского дня торговли и инвестиций в Улан-Баторе. В нем участвовали представители правительств и бизнеса обеих стран.
Особенность встречи — акцент на практику: не декларации, а конкретные шаги и проекты.
Все договоренности планируется вынести на межправительственную комиссию, которая пройдет в апреле в Астане. Именно там могут быть приняты ключевые решения по запуску торговых офисов.
Что это даст бизнесу.
Открытие торговых представительств — это не просто формальность. Для предпринимателей это означает:
упрощенный выход на новый рынок меньше бюрократии и посредников доступ к партнерам и инвесторам рост экспорта.
По сути, речь идет о создании нового экономического коридора между Центральной Азией и Восточной Азией.
Казахстан и Монголия делают ставку на практичное сотрудничество: меньше слов — больше инфраструктуры и реальных проектов. Если планы реализуются, это может стать одним из самых заметных экономических кейсов региона в ближайшие годы.