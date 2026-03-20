Лукашенко сказал, какие обязательства взяло на себя государство

Лукашенко назвал обязательства, которые взяло на себя государство.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по новому проекту закона о проведении экстракорпорального оплодотворения, сказал, какие обязательства взяло на себя государство. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

— Государство взяло на себя определенные обязательства в этой части. С начала 2020 года у нас действует программа бюджетного ЭКО, благодаря которой за последние четыре года на свет появилось 2528 малышей, — подчеркнул глава Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, процедура ЭКО становится все более востребованной в стране. Он отметил, что, по существу, названная процедура является одной из мер, которые направлены на улучшение демографической ситуации в Беларуси.

— Но это не самое главное. Главное, что женщина хочет иметь ребенка, — заявил президент.

Ранее Мисс Беларусь и экс-депутат Мария Василевич ответила на вопросы о своей беременности: «Набрала 8,5 килограмма, а роды были партнерские».

Кстати, Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.

Кроме того, Нацбанк заявил, что женщины в Беларуси берут больше кредитов, чем мужчины.

