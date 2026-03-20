Лукашенко сказал, какие обязательства взяло на себя государство

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по новому проекту закона о проведении экстракорпорального оплодотворения, сказал, какие обязательства взяло на себя государство. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
— Государство взяло на себя определенные обязательства в этой части. С начала 2020 года у нас действует программа бюджетного ЭКО, благодаря которой за последние четыре года на свет появилось 2528 малышей, — подчеркнул глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, процедура ЭКО становится все более востребованной в стране. Он отметил, что, по существу, названная процедура является одной из мер, которые направлены на улучшение демографической ситуации в Беларуси.
— Но это не самое главное. Главное, что женщина хочет иметь ребенка, — заявил президент.
