Путин назначил послов РФ в Гане, Зимбабве и Малави

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бердникова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Малави и Зимбабве, а Андрея Ордаша — послом РФ в Республике Гана.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Назначить Бердникова Сергея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Зимбабве», — говорится в тексте документа. Еще одним указом Бердников был назначен послом в Малави.

Другим указом он был освобожден от обязанностей посла России в Гане и Либерии. Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гане вместо Бердникова был назначен Андрей Ордаш.

Путин также освободил от обязанностей посла России в Зимбабве и Малави Николая Красильникова.

