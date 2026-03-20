Denikn: с начала ударов по Ирану небо над Чехией стало «магистралью войны»

Значительно возросла, согласно порталу, интенсивность полетов, главным образом, транспортных и заправочных военных самолетов США. С начала авиаударов по Ирану было зафиксировано уже несколько сотен пролетов, в основном транспортных самолетов C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, а также самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46.