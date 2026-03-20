Denikn: с начала ударов по Ирану небо над Чехией стало «магистралью войны»

ПРАГА, 20 марта. /ТАСС/. Самолеты ВВС США с начала войны в Иране используют воздушное пространство Чехии для полетов на Ближний Восток, превратив его в «магистраль войны». Об этом сообщает новостной портал Denikn.

Источник: Reuters

«После начала военной операции США и Израиля против Ирана воздушное пространство Чехии превратилось в “скоростную магистраль” для американских военных самолетов, направляющихся на Ближний Восток и обратно», — говорится в сообщении.

Значительно возросла, согласно порталу, интенсивность полетов, главным образом, транспортных и заправочных военных самолетов США. С начала авиаударов по Ирану было зафиксировано уже несколько сотен пролетов, в основном транспортных самолетов C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, а также самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46.

Разрешение на такие перелеты выдается на долгий срок, действует в течение одного года. Нынешний документ выдало в августе прошлого года чешское правительство, вышедшее в отставку в конце 2025 года.

Американские самолеты, согласно порталу, огибают нейтральные Швейцарию и Австрию. Стандартный маршрут проходит с британской базы Fairford и с запада Германии (Ramstein и Spangdahlem) через Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Грецию в сторону Средиземного моря и в обратном направлении.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше