Denikn: с начала ударов по Ирану небо над Чехией стало «магистралью войны»

Значительно возросла, согласно порталу, интенсивность полетов, главным образом, транспортных и заправочных военных самолетов США. С начала авиаударов по Ирану было зафиксировано уже несколько сотен пролетов, в основном транспортных самолетов C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, а также самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46.
Разрешение на такие перелеты выдается на долгий срок, действует в течение одного года. Нынешний документ выдало в августе прошлого года чешское правительство, вышедшее в отставку в конце 2025 года.
Американские самолеты, согласно порталу, огибают нейтральные Швейцарию и Австрию. Стандартный маршрут проходит с британской базы Fairford и с запада Германии (Ramstein и Spangdahlem) через Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Грецию в сторону Средиземного моря и в обратном направлении.