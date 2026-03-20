ЕС готовится к нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил Туск

«Появился новый голос по вопросу миграции. Мы провели дискуссию в группе стран, где вместе с премьерами Италии и Дании убеждали наших партнеров, чтобы однозначно заявить, что Европейский союз в связи с войной на Ближнем Востоке и геополитическим кризисом не будет открыт для всех, кто хочет мигрировать. Нам удалось убедить Европейскую комиссию и других партнеров, что мы не повторим ошибки 2015 года», — сказал Туск.
При этом он отметил, что пока сложно сказать, как события на Ближнем Востоке отразятся на миграционной ситуации.
«Вопрос очень серьезный, мы пока не можем предположить, какие последствия вызовет война на Близком Востоке, в том числе миграционные. Поэтому декларация о том, что Европа будет закрыта, не будет доступна для нелегальных мигрантов, кажется очень существенной», — сказал Туск.