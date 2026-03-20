ЕС готовится к нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил Туск

ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Евросоюз готовится противостоять массовой нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита ЕС, прошедшего в четверг в Брюсселе.

Источник: © РИА Новости

«Появился новый голос по вопросу миграции. Мы провели дискуссию в группе стран, где вместе с премьерами Италии и Дании убеждали наших партнеров, чтобы однозначно заявить, что Европейский союз в связи с войной на Ближнем Востоке и геополитическим кризисом не будет открыт для всех, кто хочет мигрировать. Нам удалось убедить Европейскую комиссию и других партнеров, что мы не повторим ошибки 2015 года», — сказал Туск.

При этом он отметил, что пока сложно сказать, как события на Ближнем Востоке отразятся на миграционной ситуации.

«Вопрос очень серьезный, мы пока не можем предположить, какие последствия вызовет война на Близком Востоке, в том числе миграционные. Поэтому декларация о том, что Европа будет закрыта, не будет доступна для нелегальных мигрантов, кажется очень существенной», — сказал Туск.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше