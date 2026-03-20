«Единую Россию» назвали законодательной опорой президента в парламенте

Фракция «Единая Россия» является законодательной опорой президента РФ в парламенте, заявил заместитель секретаря генерального совета партии Владимир Васильев.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что партия законодательно обеспечила продления материнского капитала до 2030 года, а также льготной семейной ипотеки и выплат в 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка.

По словам Васильева, партия также помогла сохранить ежемесячное пособие многодетным семьям при повышении прожиточного минимума на 10% и другие поручения.

Васильев отметил, что эффект от точечной помощи многодетным семьям не заставит себя долго ждать.

«По поручению президента “Единая Россия” законодательно обеспечила увеличение до 27 тысяч рублей минимального размера оплаты труда, а также установила с 1 января индексацию пенсий работающим пенсионерам», — напомнил он.

