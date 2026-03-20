Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ раскрыли, что может запустить процесс исключения Венгрии из ЕС

Евросоюз может предпринять попытку исключить Венгрию из объединения в случае, если премьер-министр страны Виктор Орбан одержит победу на выборах. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что лидеры многих стран ЕС недовольны позицией венгерского политика по отношению к Украине. Собеседник NEWS.ru напомнил, что на прошедшем саммите ЕС Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделении кредита в 90 млрд евро Киеву, чем вызвала недовольство многих политиков, в том числе Фридриха Мерца, который позволил себе резкие высказывания и даже угрозы в адрес Орбана.

«Всем известна вспыльчивость немецкого канцлера [Фридриха Мерца]. Он видит себя в роли одного из мировых лидеров и достаточно агрессивно реагирует на тех, кто осмеливается ему оппонировать. Раньше он подавал в суд на простых граждан, которые атаковали его в социальных сетях. Но наблюдается и то, что Мерц после фазы буйного постукивания кулаками по столу быстро приходит в чувства, забирает свои слова назад и опять ориентируется на реалии политики», — объяснил Александр Рар.

Политолог отметил, что и другие главы государств, входящих в ЕС, могут быть недовольны точкой зрения Орбана и его позицией при голосовании по вопросам выделения помощи Украине. Он допустил, что лидеры стран Евросоюза способны начать процесс изгнания Венгрии из ЕС, если Орбан останется у власти.

Глава венгерского правительства оценивает свои шансы на победу в парламентских выборах в апреле как высокие. Виктор Орбан считает, что сможет набрать большинство голосов. Так он ответил на вопрос издания Politico об исходе выборов.

