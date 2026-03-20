В ФРГ раскрыли, что может запустить процесс исключения Венгрии из ЕС

Эксперт уточнил, что лидеры многих стран ЕС недовольны позицией венгерского политика по отношению к Украине. Собеседник NEWS.ru напомнил, что на прошедшем саммите ЕС Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделении кредита в 90 млрд евро Киеву, чем вызвала недовольство многих политиков, в том числе Фридриха Мерца, который позволил себе резкие высказывания и даже угрозы в адрес Орбана.
«Всем известна вспыльчивость немецкого канцлера [Фридриха Мерца]. Он видит себя в роли одного из мировых лидеров и достаточно агрессивно реагирует на тех, кто осмеливается ему оппонировать. Раньше он подавал в суд на простых граждан, которые атаковали его в социальных сетях. Но наблюдается и то, что Мерц после фазы буйного постукивания кулаками по столу быстро приходит в чувства, забирает свои слова назад и опять ориентируется на реалии политики», — объяснил Александр Рар.
Политолог отметил, что и другие главы государств, входящих в ЕС, могут быть недовольны точкой зрения Орбана и его позицией при голосовании по вопросам выделения помощи Украине. Он допустил, что лидеры стран Евросоюза способны начать процесс изгнания Венгрии из ЕС, если Орбан останется у власти.
Глава венгерского правительства оценивает свои шансы на победу в парламентских выборах в апреле как высокие. Виктор Орбан считает, что сможет набрать большинство голосов. Так он ответил на вопрос издания Politico об исходе выборов.