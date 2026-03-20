Reuters: война с Ираном усиливает Нетаньяху, но создает проблемы Трампу и странам Персидского залива

Хотя война с Ираном пока не привела к росту популярности коалиции Нетаньяху в опросах общественного мнения, она может принести политическую выгоду премьеру в преддверии выборов, которые состоятся в Израиле в конце этого года. К тому же конфликт уже оживил израильские финансовые рынки: на фондовом рынке зафиксирован резкий рост, шекель укрепился. Но, как предупреждают эксперты, израильские рынки могут неверно трактовать цену незавершенной войны.