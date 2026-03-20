Reuters: война с Ираном усиливает Нетаньяху, но создает проблемы Трампу и странам Персидского залива

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам войны с Ираном упрочит свои позиции, тогда как президент США Дональд Трамп столкнется с шоком на мировых рынках и проблемами союзников в Персидском заливе, которые несут тяжелые потери.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье Reuters говорится, что благодаря войне с Ираном Нетаньяху смог перекроить политическую карту Израиля на своих условиях. Он переключил внимание с сектора Газа на Иран, в отношении которого национальный консенсус в Израиле сильнее, и заслуги Нетаньяху в области безопасности находят больше отклика у израильтян.

Хотя война с Ираном пока не привела к росту популярности коалиции Нетаньяху в опросах общественного мнения, она может принести политическую выгоду премьеру в преддверии выборов, которые состоятся в Израиле в конце этого года. К тому же конфликт уже оживил израильские финансовые рынки: на фондовом рынке зафиксирован резкий рост, шекель укрепился. Но, как предупреждают эксперты, израильские рынки могут неверно трактовать цену незавершенной войны.

В отличие от США, в Израиле война с Ираном считается не «войной по выбору», а «войной по необходимости», пишет Reuters.

Израиль атакует ядерные объекты и мощности по производству ракет на севере и западе Ирана. Тель-Авив поставил себе целью «обезглавить» высшее руководство Ирана, и на этой неделе министр обороны Исраэль Кац заявил, что израильским военным разрешили наносить удары по любому высокопоставленному иранскому чиновнику без дополнительного одобрения.

В четверг Нетаньяху, комментируя конфликт с Ираном, хвастливо заявил: «В определенном смысле мы превратили Израиль в мировую державу».

Для Трампа война с Ираном привела к обратному результату, говорят эксперты.

Белый дом втянул США в конфликт без четкой развязки, подверг своих арабских союзников в Персидском заливе растущим рискам и подорвал экономическую составляющую, которая помогла Трампу выиграть президентские выборы, говорится в статье. «Есть явный победитель и явные проигравшие. Главный бенефициар — Нетаньяху, который продемонстрировал военную компетентность Израиля. Основные проигравшие — государства Персидского залива», — убежден Аарон Дэвид Миллер, экс-представитель США на переговорах по Ближнему Востоку.

Как образно пояснил американский политолог Карим Саджадпур, Трамп ожидал найти «иранскую Делси Родригес» — послушную Вашингтону фигуру в венесуэльском стиле, но вместо этого наткнулся на «иранского Ким Чен Ына».

По мнению Миллера, для Трампа нет выхода из ситуации, который позволит ему объявить о безоговорочной победе. «Успехи» американо-израильской коалиции в войне не приблизили ее окончания, отмечает Reuters. Глава разведки США Тулси Габбард в среду подтвердила в конгрессе, что, несмотря на ослабление Ирана, режим в стране не пошатнулся, а Тегеран и его сторонники по-прежнему способны атаковать США и их союзников.

По мнению аналитиков, у Белого дома остается три плохих варианта: продолжить удары по Ирану; объявить о победе, надеясь на капитуляцию Тегерана, или же резко пойти на эскалацию.

Но, по словам аналитиков, ни один из этих вариантов не приведет к выходу из кризиса. Иран же оставляет Вашингтону возможность отступления только за очень высокую цену, требуя восстановление системы сдерживания и снятие санкций.

К тому же очевидный просчет администрации Трампа громко отзывается в Персидском заливе, подчеркивает Reuters.

Война с Ираном не только угрожает безопасности и стабильности в Персидском заливе, но и тяжелыми экономическими издержками для США и ущербом альянсам Америки. Как полагают эксперты, Вашингтон не готов мириться с нестабильностью в Иране и на Ближнем Востоке, тогда как Тель-Авив считает, что угрозы для безопасности Израиля в этом случае снизятся вследствие ослабления Ирана и его региональных прокси.

В заключение аналитики предупреждают, что если Нетаньяху не добьется смены режима в Иране и «полной победы», то и его военные успехи рискуют вылиться в политическую ответственность и провальную дорогостоящую попытку устранить угрозы со стороны Ирана и его сторонников в Газе и Ливане.