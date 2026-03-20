Наступление на Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. От Райгородка до Николаевки ВСУ несут ежедневно огромные потери при попытках перебросить резервы и вооружение к линии фронта.
Вместе с этим идет постепенное продвижение с укреплениями тыловых позиций и в направлении Славянска от Федоровки Второй и Приволья вдоль трассы Е-40.
Отмечается, что практически вдоль всей дороги до Славянска у противника в лесополосах подготовлены норы и укрытия, направление довольно плотно оборудовано огневыми точками и пунктами БПЛА. ВСУ пытаются остановить наступление ВС России и перебрасывают резервы от Краматорска через Славянск к северным участкам у Сидорово, Маяков, Донецкого, Щурово, к карьеру между Райгородком и Донецким.
Об этом сообщили ТГ-каналы «Дневник Десантника» и «Донбасс решает».
