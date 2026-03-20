The Economist: отношения Украины и ЕС превратились в «супружескую ссору»

Журнал The Economist пишет, что отношения Украины и Евросоюза переживают период «супружеских ссор». Стороны стали жестче общаться друг с другом, обмениваясь обвинениями в шантаже. Причиной напряженности стали продолжающиеся закупки российской нефти странами ЕС, сложные переговоры о вступлении Украины в союз и конфликт вокруг нефтепровода «Дружба». Венгрия и Словакия из-за остановки транзита заблокировали кредит Киеву на €90 млрд, а на саммите ЕС 19 марта оказалось, что их позицию негласно разделяет премьер Италии.