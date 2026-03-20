«Детки, говорят, хорошие». Лукашенко сказал, за что все «начали костылять» Аллу Пугачеву, снова ставшую матерью

Лукашенко сказал, за что «начали костылять» Аллу Пугачеву, снова ставшую матерью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад законопроекта «О проведении экстракорпорального оплодотворения», сказал, за что «начали костылять» Аллу Пугачеву, снова ставшую матерью. Подробности приводит БелТА.

— Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул: если не получается естественным образом (он уточнил, что речь идет о мужчинах), то необходимо как-то всячески помогать. В связи с этим он вспомнил пример уехавшей из России Аллы Пугачевой, которая воспользовалась современными репродуктивными технологиями, и стала мамой двоих детей.

— И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное, — заметил президент Беларуси.

Лукашенко также обратил внимание:

— Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие обязательства взяло на себя государство.

Кстати, Мисс Беларусь и экс-депутат Мария Василевич ответила на вопросы о своей беременности: «Набрала 8,5 килограмма, а роды были партнерские».

А еще Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше