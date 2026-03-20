«Детки, говорят, хорошие». Лукашенко сказал, за что все «начали костылять» Аллу Пугачеву, снова ставшую матерью

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад законопроекта «О проведении экстракорпорального оплодотворения», сказал, за что «начали костылять» Аллу Пугачеву, снова ставшую матерью. Подробности приводит БелТА.
— Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул: если не получается естественным образом (он уточнил, что речь идет о мужчинах), то необходимо как-то всячески помогать. В связи с этим он вспомнил пример уехавшей из России Аллы Пугачевой, которая воспользовалась современными репродуктивными технологиями, и стала мамой двоих детей.
— И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное, — заметил президент Беларуси.
Лукашенко также обратил внимание:
— Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики.
