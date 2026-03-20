«Единая Россия» отнесла Калининградскую область в «красную зону» перед выборами

В «желтой зоне» находятся 24 региона.

В ходе предстоящих осенью выборов, где помимо региональных и муниципальных органов власти будут избираться и депутаты Госдумы, «Единая Россия» ожидает сложных кампаний в 30 регионах, в том числе и в Калининградской области. Такой прогноз партийного руководства представил на заседании генерального совета партии его секретарь Владимир Якушев, передает «Коммерсант».

В «красную зону» попали выборы в Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Калининградской и Ярославской областей. Всего в «красной зоне» находятся 30 субъектов.

В «желтой зоне» (средние по сложности кампании) — 24 региона, в том числе Севастополь и Московская область. Наиболее благоприятные условия, по прогнозу партруководства единороссов, накануне Единого дня голосования-2026 складываются для «Единой России» в Москве, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также во всех четырех новых субъектах РФ.

