Кремль надеется на скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.
Пока нет ясности насчет возможного места следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине.
Россия не будет участвовать в контактах Украины и США, о которых сообщал Владимир Зеленский.
Это будут двусторонние контакты украинцев с американцами.
Киевский режим должен без каких-либо условий прекратить попытки ударов по компрессорным станциям.
Он также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе, и стран — членов Евросоюза.
Остается неясным, зачем странам Европы всемерно поддерживать продолжение украинского конфликта вместо того, чтобы сделать все необходимое для мирного урегулирования.
Для РФ главный вопрос, зачем Европе прямое вовлечение в конфликт на Украине, а не увиливание от поддержки США в Иране.
Страны Европы, отказываясь от российских энергоресурсов, продолжают «стрелять в ногу своим избирателям».
Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут, это уже сейчас даже понятно.
РФ полностью переориентирует продажу энергоресурсов на новые растущие рынки, если будет понятно, что эти рынки более привлекательны.
Мировой спрос на удобрения растет, Россия способна обеспечить растущее предложение на рынке.
Москва и Гавана обсуждают возможные варианты помощи Кубе на фоне блокады острова.
Я вам могу сказать, что мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями. И мы, действительно, обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась.
20 марта Владимир Путин во второй половине дня может провести международный телефонный разговор.
Глава государства проведет в пятницу по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.