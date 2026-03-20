Никитин повысил главу минтранса Саватеева: займет кресло зампреда нижегородского правительства

Карьера выходца из Санкт-Петербурга Павла Саватеева, которому в эти выходные исполнится 43 года, последние семь лет связана с Нижегородской областью. С сентября 2019 года он руководил минтрансом региона, а до этого чуть меньше года занимал пост сначала заместителя, а потом директора департамента строительства и капитального ремонта в мэрии Нижнего Новгорода.