Никитин повысил главу минтранса Саватеева: займет кресло зампреда нижегородского правительства

«Врио главы министерства транспорта и автомобильных дорог региона назначен Андрей Ермолаев, который до этого трудился заместителем руководителя ведомства», — сообщили в областном правительстве.
Карьера выходца из Санкт-Петербурга Павла Саватеева, которому в эти выходные исполнится 43 года, последние семь лет связана с Нижегородской областью. С сентября 2019 года он руководил минтрансом региона, а до этого чуть меньше года занимал пост сначала заместителя, а потом директора департамента строительства и капитального ремонта в мэрии Нижнего Новгорода.
Напомним, ранее в марте губернатор Глеб Никитин уже провел целый ряд кадровых ротаций в региональном правительстве. Так, исполняющими обязанности заместителей председателя были назначены Артур Батурский и Павел Карасев. Андрея Гнеушева повысили до первого замгубернатора области, а еще одним новым заместителем главы региона стал Сергей Половников, которые последние годы работал в Перми. Кроме того, новым министерством науки и высшего образования доверили руководить экс-помощнику губернатора Кубани Виктору Анисимову.
