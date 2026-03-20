Саватеев назначен и. о. зампредседателя правительства Нижегородской области

Глава нижегородского минтранса Павел Саватеев стал исполняющим обязанности зампредседателя регионального правительства, передают в пресс-службе областных властей.

Ранее должность занимал Иван Каргин, который покинул ее по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона назначен Андрей Ермолаев, заместитель министра.

Павел Саватеев получил образование в Санкт-Петербурге, работал в сфере строительства. Ранее также занимал должность директора департамента строительства и капитального ремонта нижегородской мэрии. С 2019 года работал в должности министра транспорта в областном правительстве.

Напомним, нижегородский министр внутренней региональной и муниципальной политики Павел Карасев стал исполняющим обязанности зампредседателя правительства региона.