Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценили неизбежность наземной операции США в Иране

То, что еще вчера называли безумной авантюрой, сегодня обсуждают как вероятный сценарий — эксперты все чаще говорят о том, что США могут начать наземную операцию в Иране. Почему высадку американских войск в Иране можно рассматривать как один из вариантов развития ближневосточного конфликта и какие ресурсы для этого есть у США. Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Еще недавно идея ввода американских войск в Иран казалась безумной, но сегодня она может быть реализована, иначе медийно-энергетическое поражение неизбежно. Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог Марат Баширов.

Аналитик обращает внимание на цели сторон: США и Израиль наносят удары по инфраструктуре страны, параллельно уничтожая ключевые управленческие фигуры, Иран же в ответ бьет по объектам энергетики.

Израиль и США разносят инфраструктуру Ирана, убивают лидеров, но Иран не воюет в ответ в привычном понимании — Иран отвечает ракетно-москитной тактикой, нанося не военное поражение, а энергетическое.

Марат Баширов
профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Политджойстик»

Сломать эту тактику Ирана можно лишь заняв его ракетные базы, считает политолог.

Это чем-то похоже одновременно и на афганский сценарий или на иракский. Только сложнее и опаснее. В Иране — горы, как в Афгане (а не пустыня, как в Ираке) и, не дикие противостоящие племена, а организованные военные.

Марат Баширов
профессор НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Политджойстик»

На вероятность подготовки наземной операции на территории Ирана также обращает внимание политолог Андрей Клинцевич. Он отмечает, что США направляют на Ближний Восток уже вторую амфибийную группу морской пехоты.

Вместе с USS Tripoli в регион теперь идет и USS Boxer с USS Comstock и USS Portland, а это уже не просто демонстрация флага, а набор сил, пригодных для ограниченной наземной операции. Ключевой вопрос сегодня не в том, будет ли «большое вторжение» — оно пока выглядит маловероятным, — а в том, готовится ли Вашингтон к точечной высадке.

Андрей Клинцевич
глава Центра изучения военных и политических конфликтов

В текущей конфигурации морпехи могут дать США именно то, что нужно для первого шага эскалации. По мнению аналитика, союзники получат возможность расширить сценарий без объявления большой войны.

Ранее стало известно, что Пентагону требуется 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Ираном. Об этом рассказала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше