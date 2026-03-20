Эксперты оценили неизбежность наземной операции США в Иране

Израиль и США разносят инфраструктуру Ирана, убивают лидеров, но Иран не воюет в ответ в привычном понимании — Иран отвечает ракетно-москитной тактикой, нанося не военное поражение, а энергетическое.
Сломать эту тактику Ирана можно лишь заняв его ракетные базы, считает политолог.
Это чем-то похоже одновременно и на афганский сценарий или на иракский. Только сложнее и опаснее. В Иране — горы, как в Афгане (а не пустыня, как в Ираке) и, не дикие противостоящие племена, а организованные военные.
На вероятность подготовки наземной операции на территории Ирана также обращает внимание политолог Андрей Клинцевич. Он отмечает, что США направляют на Ближний Восток уже вторую амфибийную группу морской пехоты.
Вместе с USS Tripoli в регион теперь идет и USS Boxer с USS Comstock и USS Portland, а это уже не просто демонстрация флага, а набор сил, пригодных для ограниченной наземной операции. Ключевой вопрос сегодня не в том, будет ли «большое вторжение» — оно пока выглядит маловероятным, — а в том, готовится ли Вашингтон к точечной высадке.
В текущей конфигурации морпехи могут дать США именно то, что нужно для первого шага эскалации. По мнению аналитика, союзники получат возможность расширить сценарий без объявления большой войны.
Ранее стало известно, что Пентагону требуется 200 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Ираном. Об этом рассказала газета The Washington Post со ссылкой на источники.