Волгоградцев пустят внутрь бронетехники и покажут работу оператора БПЛА

В Волгограде в честь 10-летия Росгвардии откроют интерактивные площадки.

Источник: Комсомольская правда

27 марта в стране отметят 10-летие создания службы войск национальной гвардии. В честь этого в Волгограде управление Росгвардии по региону откроет несколько интерактивных площадок для волгоградцев и покажет, как проходят рабочие будни бойцов, в том числе в зоне спецоперации. Развернутся они возле ЦКЗ, посетить выставочные зоны можно будет 27 марта с 15.00 до 17.00 бесплатно.

Гости мероприятия смогут заглянуть внутрь бронетехники и примерить средства защиты и обмундирование бойцов, увидеть работу саперов, минно-розыскных собак, операторов БПЛА. На выставке покажут быт бойцов в зоне СВО, научат приемам самообороны. Также будет работать выставка оружия. В региональном управлении Росгвардии пообещали, что гости смогут провести дегустацию блюд из ежедневного рациона сотрудников спецподразделения.

