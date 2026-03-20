Лукашенко: Белоруссия готовится к «большому договору» с американцами

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готовится к «большому договору» с Вашингтоном, который включает не только вопрос освобождения ряда заключенных.

Источник: РИА "Новости"

«Я это нормально воспринимаю, передайте [президенту США] Дональду [Трампу], что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — приводит его слова агентство БелТА. «Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются, — рассказал Лукашенко. — Большая сделка — это не только “политзаключенные”, как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей».

«Мы готовимся к этому большому договору с американцами», — заявил глава государства. Президент добавил, что в повестке переговоров с США также находятся темы возобновления работы американского посольства в Минске и тема ядерных материалов. «Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия», — пояснил Лукашенко.

