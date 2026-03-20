Коул: США надеются на освобождение до конца года всех осужденных за экстремизм в Беларуси

Американская делегация, которую возглавил Джон Коул, 19 марта провела переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам было объявлено, что США снимают санкции с двух белорусских банков, Министерства финансов, калия. Также глава Беларуси принял решение о помиловании 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.