Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коул: США надеются на освобождение до конца года всех осужденных за экстремизм в Беларуси

Коул: США ждут освобождения всех осужденных за экстремизм в Беларуси в 2026.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Коул в интервью телеканалу Newsmax заявил, что США ждут освобождения всех осужденных за экстремизм в Беларуси к концу 2026 года. Подробности приводит ТАСС.

Американская делегация, которую возглавил Джон Коул, 19 марта провела переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам было объявлено, что США снимают санкции с двух белорусских банков, Министерства финансов, калия. Также глава Беларуси принял решение о помиловании 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.

— 235 из них — из Беларуси, 15 — из других стран, — уточнил Джон Коул.

Ранее спецпосланник Джон Коул сказал о ситуации с возобновлением работы посольства США в Минске.

Также Коул высказался об отношениях США и Беларуси.

Тем временем спецпосланник заявил о возможности личного контакта президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше