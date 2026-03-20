Коул: США надеются на освобождение до конца года всех осужденных за экстремизм в Беларуси

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Коул в интервью телеканалу Newsmax заявил, что США ждут освобождения всех осужденных за экстремизм в Беларуси к концу 2026 года. Подробности приводит ТАСС.
Американская делегация, которую возглавил Джон Коул, 19 марта провела переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам было объявлено, что США снимают санкции с двух белорусских банков, Министерства финансов, калия. Также глава Беларуси принял решение о помиловании 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.
— 235 из них — из Беларуси, 15 — из других стран, — уточнил Джон Коул.
