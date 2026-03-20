Лукашенко объяснил, почему сказал об Алле Пугачевой «какая молодец»

Лукашенко пояснил, почему сказал про Пугачеву «какая молодец».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему сказал об Алле Пугачевой «какая молодец». Подробности приводит БелТА.

Глава государства, заслушивая доклад законопроекта «О проведении экстракорпорального оплодотворения», поинтересовался, от кого-исходят морально-нравственные принципы:

— От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом (я в общем говорю про мужиков), всячески надо как-то помогать.

Президент вспомнил про пример уехавшей из России Аллы Пугачевой, которая смогла стать мамой двоих детей, решив воспользоваться современными репродуктивными технологиями, стала мамой двоих детей.

— И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец, — заявил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси также добавил:

— И детки, говорят, хорошие.

По словам Лукашенко, именно это является главным. Он уточнил, что женщины могут рожать «рожает как угодно, но, чтобы были хорошие дети». Однако в этом, отметил президента, главные медики.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие обязательства взяло на себя государство.

Ранее Мисс Беларусь и экс-депутат Мария Василевич ответила на вопросы о своей беременности: «Набрала 8,5 килограмма, а роды были партнерские».

Кстати, Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.

