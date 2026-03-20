Павел Саватеев занял пост зампреда правительства Нижегородской области

В правительстве Нижегородской области произошли кадровые изменения: Павел Саватеев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя. Ранее этот пост занимал Иван Каргин, который покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Параллельно временно исполняющим обязанности министра транспорта и автомобильных дорог стал Андрей Ермолаев, ранее занимавший пост заместителя главы ведомства.
Павлу Саватееву 42 года. Он получил профильное образование в Санкт-Петербурге — окончил Горный институт и архитектурно-строительный университет. Работал в строительной компании, был советником в «Мостотресте», а затем возглавлял департамент строительства администрации Нижнего Новгорода. С 2019 года руководил региональным минтрансом.
За профессиональные достижения Саватеев отмечен рядом наград, включая благодарности федерального и регионального уровня и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.