«Это не только “политзаключенные”, как они говорят». Лукашенко объявил, что Беларусь готовится к большой сделке с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что готовится к большой сделке с США, обозначив ее содержание. Подробности приводит БелТА.
По словам Лукашенко, американская сторона в ходе переговоров 19 марта в Минске от имени президента США Дональда Трампа предложили заключить большую сделку. Глава республики пояснил, что в ней будет отражен ряд вопросы, которые находятся в повестке белорусско-американских контактов.
— Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент допустил, что, возможно, в данный момент времени США немного не до этого, однако процесс идет. Он заметил, что белорусская сторона обозначила свои интересы, направила американцам свои предложения:
— Как они меня информировали, они прорабатываются. Большая сделка — это не только «политзаключенные», как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей.
Глава Беларуси, говоря о делегации во главе с Джоном Коулом, заявил:
— Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда.
По словам Лукашенко, в переговорной повестке не только работа посольств, но также тема ядерных материалов:
— Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия. Мы готовимся к этому большому договору с американцами.
Напомним, что 19 марта президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией, которую возглавил спецпосланник президента США Джон Коул.
По итогам было объявлено, что США снимают санкции с двух белорусских банков, Министерства финансов, калия. Также глава Беларуси принял решение о помиловании 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности.
Ранее Джон Коул сказал, что США надеются на освобождение до конца года всех осужденных за экстремизм в Беларуси.