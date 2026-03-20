Замминистра ЖКХ Свердловской области Василий Фадеев уходит в отставку

Господин Фадеев был утвержден заместителем министра в мае 2025 года по решению главы Среднего Урала Дениса Паслера. Трудовую деятельность Василий Фадеев также началась в ведомстве: он был специалистом первой категории отдела энергетики, затем ведущим и главным специалистом отдела стратегического развития и аналитического обеспечения, начальником отдела топливно-энергетического комплекса. С 2019 года работал директором Института развития ЖКХ и энергосбережения им. Николая Данилова. Принимал участие в разработке реализации госпрограммы региона «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области на 2018 — 2024 годы». Господин Фадеев также является мужем вице-мэра Екатеринбурга — руководителя аппарата администрации города Марины Фадеевой.