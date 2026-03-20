В Японии встречу Такаити и Трампа назвали худшим саммитом

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Японская оппозиция подвергла жёсткой критике прошедшую в Вашингтоне встречу премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом, назвав её худшим саммитом.

«Это худший саммит. До какой степени можно заискивать перед президентом Трампом? Неужели нет осознания, что сейчас мир находится в крайне опасной ситуации?», — написала председатель Коммунистической партии Японии Томоко Тамура на своей странице в соцсети X.

Она также подчеркнула, что «Япония должна требовать прекращения атак на Иран и кризиса, который был вызван США и Израилем».

В свою очередь, лидер «Альянса центристских реформ» Дзюнъя Огава призвал премьер-министра после возвращения подробно объяснить её содержание.

«Сам факт того, что встреча прошла в мягкой атмосфере, можно оценить положительно, однако не уверен, что слова о том, что только президент Трамп может принести миру мир и процветание, отражают мнение большинства граждан. После возвращения премьер должна дать разъяснения», — сказал он.

В правящей коалиции, напротив, оценили переговоры положительно.

Глава политсовета Либерально-демократической партии Такаюки Кобаяси заявил, что подтверждение дальнейшего укрепления сотрудничества между Японией и США имеет большое значение, включая взаимодействие в сфере безопасности, экономики и энергетики.

Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что встреча позволила продемонстрировать прочные доверительные отношения между лидерами двух стран и показать роль Японии в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, лидер партнёра ЛДП по коалиции — Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) Хирофуми Ёсимура отметил, что стороны подтвердили необходимость тесного взаимодействия для обеспечения стабильности в регионе и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

