В Японии встречу Такаити и Трампа назвали худшим саммитом

«Это худший саммит. До какой степени можно заискивать перед президентом Трампом? Неужели нет осознания, что сейчас мир находится в крайне опасной ситуации?», — написала председатель Коммунистической партии Японии Томоко Тамура на своей странице в соцсети X.
В свою очередь, лидер «Альянса центристских реформ» Дзюнъя Огава призвал премьер-министра после возвращения подробно объяснить её содержание.
«Сам факт того, что встреча прошла в мягкой атмосфере, можно оценить положительно, однако не уверен, что слова о том, что только президент Трамп может принести миру мир и процветание, отражают мнение большинства граждан. После возвращения премьер должна дать разъяснения», — сказал он.
В правящей коалиции, напротив, оценили переговоры положительно.
Глава политсовета Либерально-демократической партии Такаюки Кобаяси заявил, что подтверждение дальнейшего укрепления сотрудничества между Японией и США имеет большое значение, включая взаимодействие в сфере безопасности, экономики и энергетики.
Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что встреча позволила продемонстрировать прочные доверительные отношения между лидерами двух стран и показать роль Японии в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
В свою очередь, лидер партнёра ЛДП по коалиции — Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) Хирофуми Ёсимура отметил, что стороны подтвердили необходимость тесного взаимодействия для обеспечения стабильности в регионе и безопасности судоходства в Ормузском проливе.