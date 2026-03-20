Президент Беларуси Александр Лукашенко обещал начать возврат фур литовцам и полякам с 23 марта. Об этом сообщает БелТА.
— Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный, и хочу это решить за выходные, — подчеркнул глава Беларуси.
Александр Лукашенко напомнил, что ранее к нему письменно обратились представители польских и литовских автоперевозчик. Он добавил, что поручил руководству белорусского правительства провести с ними встречу:
— Я поручил правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне.
Президент заявил, что решение будет принято и с понедельника, 23 марта, будет начат процесс возврата этих фур:
— Жалко поляков, литовцев.
Лукашенко заметил, что для автоперевозчиков может быть уменьшена цена за охрану большегрузов, которая изначально была 120 евро в сутки (подробнее мы писали здесь).
