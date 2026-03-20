Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обещал начать возврат фур литовцам и полякам с 23 марта

Лукашенко сказал, что возврат фур литовцам и полякам будет начат с 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещал начать возврат фур литовцам и полякам с 23 марта. Об этом сообщает БелТА.

— Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный, и хочу это решить за выходные, — подчеркнул глава Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее к нему письменно обратились представители польских и литовских автоперевозчик. Он добавил, что поручил руководству белорусского правительства провести с ними встречу:

— Я поручил правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне.

Президент заявил, что решение будет принято и с понедельника, 23 марта, будет начат процесс возврата этих фур:

— Жалко поляков, литовцев.

Лукашенко заметил, что для автоперевозчиков может быть уменьшена цена за охрану большегрузов, которая изначально была 120 евро в сутки (подробнее мы писали здесь).

Ранее премьер-министр Александр Турчин сказал, как президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обращение иностранных перевозчиков.

Также глава правительства сказал Лукашенко о предложениях по ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Кроме того, польские перевозчики сделали заявление после встречи с премьер-министром Беларуси.

Кстати, перевозчики оценили в €16 000 издержки от простоя европейских фур в Беларуси.

