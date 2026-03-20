Geopolitika: Иран поставил миру шах и мат

Хотя Иран пытались выставить «хромой уткой» после 12-днейвного конфликта с Израилем и США в июне прошлого года, нынешняя война быстро расколола Запад — Тегеран поставил ему шах и мат. Об этом пишет Зоран Метер в статье для хорватского портала Geopolitika.

Источник: РИА "Новости"

В статье говорится, что президент США Дональд Трамп уже неоднократно завершал «победой» нынешнюю войну с Ираном, хотя после этого истерично требовал от союзников по НАТО включиться в войну и помочь ему как минимум с разблокированием Ормузского пролива и плацдармами для нанесения ударов по Ирану.

Несмотря на то что американо-израильская коалиция бомбит военную и гражданскую инфраструктуру Ирана и убила несколько высокопоставленных чиновников и членов военного руководства, свергнуть ненавистный им режим и вывести тысячи протестующих иранцев на улицы за три недели войны так и не получилось. Это доказывает, что намеченная коалицией победа по-прежнему далека, пишет Метер.

Кроме того, из-за дорогостоящей и крайне непопулярной в США операции «Эпическая ярость» администрация Трампа столкнулась с нешуточными проблемами как внутри страны, так и на мировом уровне.

Белый дом отчаянно пытается сдержать рост цен на бензин у себя дома и на углеводороды на мировых рынках. Вашингтон вывел на рынок 176 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, которые сократились из-за попыток администрации Джо Байдена обуздать инфляцию.

Политическая борьба в США обострилась на фоне усилившихся нападок демократов на Трампа. В ближайшие полтора месяца демократы намерены блокировать все его инициативы в конгрессе: они не довольны тем, что он самолично принимает внешнеполитические решения, без консультаций с законодателями.

Проигрыш Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс 3 ноября станет катастрофой, считает Мемер.

На его взгляд, республиканцы потеряют контроль над обеими палатами конгресса и, как следствие, Трамп лишится возможности реализовать свои политические инициативы, столкнется с угрозой неоднократных импичментов и в оставшиеся два года президентства вынужден будет сконцентрироваться на борьбе за собственное политическое выживание.

Поэтому сейчас Трамп пытается втянуть в войну с Ираном союзников, чтобы частично переложить на них ответственность.

Если европейские страны пойдут у него на поводу, то они, по мнению Мемера, потеряют оставшееся геополитическое влияние, окончательно превратятся в вассала Америки и вынуждены будут безмолвно подчиняться окрикам из Вашингтона. Например, им придется помогать США, если Трамп — вслед за Венесуэлой, Ираном и Кубой — вздумает сменить режим еще в какой-нибудь стране, в том числе в европейской.

Если же они решатся отстаивать свои интересы, то конфликт между США и ЕС не только приведет к беспрецедентному расколу в трансатлантическом альянсе, но и спровоцирует Трампа на новые агрессивные шаги в отношении Евросоюза, к которому он всегда относился с неприязнью и в котором видел конкурента в сфере торговли.

Например, он может попытаться запугать Евросоюз Россией и отказом помогать Украине, а Азию — Китаем, считает Мемер. США уже перебросили часть систем ПВО Patriot из Европы и Южной Кореи на Ближний Восток. Это повысило уязвимость европейских стран на фоне стремительно ухудшающихся отношений с Россией, а также уязвимость Японии, Южной Кореи и Тайваня — в свете отношений с Китаем.

Более того, США не смогут в ближайшее время поставлять западным партнерам свое вооружение, поскольку будут пополнять собственные арсеналы, истощенные войной на Ближнем Востоке. К тому же союзники США, за исключением Франции и Великобритании, не обладают ядерным оружием и не смогут противостоять таким ядерным сверхдержавам, как Россия и Китай, без американского «ядерного зонтика».

Еще одним козырем в рукаве Трампа стало то, что Европа отказалась от поставок дешевых российских энергоносителей, в очередь за которыми из-за войны на Ближнем Востоке встает все больше стран.

Хотя премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на днях осторожно намекнул на нормализацию отношений с Россией, ожидать возобновления поставок российских нефти и газа в Европу не стоит, считает Мемер. Вдобавок это бы разозлило Трампа, лишив его одного из рычагов давления на Европу и Россию, пишет Мемер.

Все это показывает, насколько уязвима Европа, и Трамп, если решит, без труда сможет ее дестабилизировать. В этом он также сможет воспользоваться изо дня в день обостряющейся политической враждой между Венгрией и Украиной, вечно раскаленными Балканами и множеством других «болевых точек» внутри и на границах ЕС.

Поэтому будущее НАТО сейчас висит на волоске.

Еще в первое президентство Трамп сомневался в том, что члены альянса придут на помощь США, когда она потребуется. В войне с Ираном там и произошло.

При этом Мемер считает, что Тегеран вряд сумеет выиграть эту партию. Но даже если Иран сможет добиться ничьей или свести все к патовой ситуации — это станет победой для него и сокрушительным ударом по интересам США на Ближнем Востоке. Арабские партнеры Вашингтона в Заливе уже разочарованы тем, что США, вопреки обещаниям, не могут обеспечить их безопасность.

Если Трамп не справится с Ираном, он станет посмешищем для всего мира. Тогда ему уж точно не стоит мечтать о победе над Китаем или Россией. Зная его характер и непомерное эго, Мемер уверен, что Трамп сделает все, чтобы избежать такого унижения.

