Geopolitika: Иран поставил миру шах и мат

Несмотря на то что американо-израильская коалиция бомбит военную и гражданскую инфраструктуру Ирана и убила несколько высокопоставленных чиновников и членов военного руководства, свергнуть ненавистный им режим и вывести тысячи протестующих иранцев на улицы за три недели войны так и не получилось. Это доказывает, что намеченная коалицией победа по-прежнему далека, пишет Метер.
Белый дом отчаянно пытается сдержать рост цен на бензин у себя дома и на углеводороды на мировых рынках. Вашингтон вывел на рынок 176 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов, которые сократились из-за попыток администрации Джо Байдена обуздать инфляцию.
Политическая борьба в США обострилась на фоне усилившихся нападок демократов на Трампа. В ближайшие полтора месяца демократы намерены блокировать все его инициативы в конгрессе: они не довольны тем, что он самолично принимает внешнеполитические решения, без консультаций с законодателями.
На его взгляд, республиканцы потеряют контроль над обеими палатами конгресса и, как следствие, Трамп лишится возможности реализовать свои политические инициативы, столкнется с угрозой неоднократных импичментов и в оставшиеся два года президентства вынужден будет сконцентрироваться на борьбе за собственное политическое выживание.
Если европейские страны пойдут у него на поводу, то они, по мнению Мемера, потеряют оставшееся геополитическое влияние, окончательно превратятся в вассала Америки и вынуждены будут безмолвно подчиняться окрикам из Вашингтона. Например, им придется помогать США, если Трамп — вслед за Венесуэлой, Ираном и Кубой — вздумает сменить режим еще в какой-нибудь стране, в том числе в европейской.
Например, он может попытаться запугать Евросоюз Россией и отказом помогать Украине, а Азию — Китаем, считает Мемер. США уже перебросили часть систем ПВО Patriot из Европы и Южной Кореи на Ближний Восток. Это повысило уязвимость европейских стран на фоне стремительно ухудшающихся отношений с Россией, а также уязвимость Японии, Южной Кореи и Тайваня — в свете отношений с Китаем.
Более того, США не смогут в ближайшее время поставлять западным партнерам свое вооружение, поскольку будут пополнять собственные арсеналы, истощенные войной на Ближнем Востоке. К тому же союзники США, за исключением Франции и Великобритании, не обладают ядерным оружием и не смогут противостоять таким ядерным сверхдержавам, как Россия и Китай, без американского «ядерного зонтика».
Хотя премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на днях осторожно намекнул на нормализацию отношений с Россией, ожидать возобновления поставок российских нефти и газа в Европу не стоит, считает Мемер. Вдобавок это бы разозлило Трампа, лишив его одного из рычагов давления на Европу и Россию, пишет Мемер.
Все это показывает, насколько уязвима Европа, и Трамп, если решит, без труда сможет ее дестабилизировать. В этом он также сможет воспользоваться изо дня в день обостряющейся политической враждой между Венгрией и Украиной, вечно раскаленными Балканами и множеством других «болевых точек» внутри и на границах ЕС.
Еще в первое президентство Трамп сомневался в том, что члены альянса придут на помощь США, когда она потребуется. В войне с Ираном там и произошло.
При этом Мемер считает, что Тегеран вряд сумеет выиграть эту партию. Но даже если Иран сможет добиться ничьей или свести все к патовой ситуации — это станет победой для него и сокрушительным ударом по интересам США на Ближнем Востоке. Арабские партнеры Вашингтона в Заливе уже разочарованы тем, что США, вопреки обещаниям, не могут обеспечить их безопасность.
Если Трамп не справится с Ираном, он станет посмешищем для всего мира. Тогда ему уж точно не стоит мечтать о победе над Китаем или Россией. Зная его характер и непомерное эго, Мемер уверен, что Трамп сделает все, чтобы избежать такого унижения.