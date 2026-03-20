Политолог объяснил, почему Такаити не ответила на шутку Трампа о Перл-Харборе

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Японии Санаэ Такаити сравнил операцию в Иране с внезапной атакой на американскую базу Перл-Харбор во Второй мировой войне*. Политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail рассказал, почему Трамп позволил себе такое провокационное сравнение, а премьер-министр Японии промолчала.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, Трамп часто подчеркивает свое превосходство, демонстрируя, что за его спиной стоит мощная сверхдержава.

Первая причина заключается в том, что Трамп много себе чего позволяет. То, что для других лидеров табу, для Трампа — обычная практика. Это можно назвать специфической манерой общения Трампа.

Константин Блохин
политолог

Также аналитик обращает внимание, что в военном плане Япония остается зависимой от США страной.

Вторая причина шутки Трампа в разговоре с Такаити заключается в том, Япония является зависимым от США в военно-политическом смысле государством. На территории Японии размещено самое большое количество американского воинского контингента, чем где-либо. Не в Германии, а именно в Японии находится больше всего американских солдат.

Константин Блохин
политолог

Поэтому Такити остается лишь нервно улыбаться на шутки Трампа, резюмирует эксперт.

Ранее, отвечая на вопрос японского журналиста о том, почему США не предупредили союзников перед ударами по Ирану, Дональд Трамп позволил себе шутку про Перл-Харбор: «Кто лучше Японии знает, что такое сюрприз?». Премьер-министр Японии Санаэ Такаити тревожно переглянулась со своей делегацией — этот момент вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Позже американская газета New York Times сообщила о реакции на шутку Трампа в Японии. «Многие японские ученые, политики и комментаторы были в ужасе», — отмечается в материале.

* Американская военно-морская база Перл-Харбор на Гавайях была атакована Японией 7 декабря 1941 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше