Политолог объяснил, почему Такаити не ответила на шутку Трампа о Перл-Харборе

Ранее, отвечая на вопрос японского журналиста о том, почему США не предупредили союзников перед ударами по Ирану, Дональд Трамп позволил себе шутку про Перл-Харбор: «Кто лучше Японии знает, что такое сюрприз?». Премьер-министр Японии Санаэ Такаити тревожно переглянулась со своей делегацией — этот момент вызвал широкий резонанс в соцсетях.