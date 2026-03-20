«Не хочу это публично говорить». Лукашенко предложил США свое видение окончания войны в Иране

Лукашенко предложил США свой вариант окончания войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией, которую возглавил специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Коул, предложил США свой вариант окончания войны в Иране. Подробности сообщает БелТА.

— Предложил им свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу. Не хочу это публично говорить. Я им предложил еще один вариант, — подчеркнул глава Беларуси.

Александр Лукашенко сообщил, что у спецпосланника и адвоката Коула с Ираном связана личная история. Во время событий Исламской революции в Иране, которая произошла в конце 1970-х — начале 1980-х годов, там погибли американцы.

— Это они не очень педалируют. Говорят о том, что ядерное оружие, еще что-то там. Но у них в голове — у американцев, особенно в обществе, — тогда погибшие эти люди. И он, этот Джон, был адвокатом у родственников погибших, — сообщил президент.

По словам Лукашенко, об этом Коул рассказал лично во время переговоров:

— Поэтому, говорит, у меня вот здесь (внутри. — Ред.) это все сидит.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что Беларусь готовится к большой сделке с США: «Это не только “политзаключенные”, как они говорят».

Тем временем Лукашенко обещал начать возврат фур литовцам и полякам с 23 марта.

Кроме того, спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.

