«Не хочу это публично говорить». Лукашенко предложил США свое видение окончания войны в Иране

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией, которую возглавил специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Коул, предложил США свой вариант окончания войны в Иране. Подробности сообщает БелТА.
— Предложил им свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу. Не хочу это публично говорить. Я им предложил еще один вариант, — подчеркнул глава Беларуси.
Александр Лукашенко сообщил, что у спецпосланника и адвоката Коула с Ираном связана личная история. Во время событий Исламской революции в Иране, которая произошла в конце 1970-х — начале 1980-х годов, там погибли американцы.
— Это они не очень педалируют. Говорят о том, что ядерное оружие, еще что-то там. Но у них в голове — у американцев, особенно в обществе, — тогда погибшие эти люди. И он, этот Джон, был адвокатом у родственников погибших, — сообщил президент.
По словам Лукашенко, об этом Коул рассказал лично во время переговоров:
— Поэтому, говорит, у меня вот здесь (внутри. — Ред.) это все сидит.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что Беларусь готовится к большой сделке с США: «Это не только "политзаключенные", как они говорят».
