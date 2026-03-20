Памятник в честь СВО построят на народные средства в Волгограде

«Единая Россия» уже поддержала предложение о непосредственном участии в создании памятника всех членов реготделения и сторонников партии.

Глава волгоградского региона, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров провел 20 марта встречу с руководителями парламентских партий и общественных организаций. Речь шла о совместной работе, направленной на развитие области.

Губернатор подчеркнул, что безусловным приоритетом остается всесторонняя поддержка главы государства и ВС РФ в решении задач СВО, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей. Отдельно он остановился на вопросах сохранения формируемого в наши дни наследия и представил проект мемориала, посвященного специальной военной операции.

«Идея создания мемориального комплекса по-настоящему народная», — отметил Андрей Бочаров. И выступил с инициативой открыть спецсчет для сбора средств на его строительство.

«Единая Россия» уже поддержала предложение о непосредственном участии в создании памятника всех членов реготделения и сторонников партии, уточняют в пресс-службе обладминистрации.

Ранее сообщалось, что глава волгоградского реготделения «ЕР» Андрей Бочаров назначил семь своих заместителей, каждый из которых будет курировать свое направление.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше