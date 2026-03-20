Памятник в честь СВО построят на народные средства в Волгограде

Глава волгоградского региона, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Бочаров провел 20 марта встречу с руководителями парламентских партий и общественных организаций. Речь шла о совместной работе, направленной на развитие области.
Губернатор подчеркнул, что безусловным приоритетом остается всесторонняя поддержка главы государства и ВС РФ в решении задач СВО, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей. Отдельно он остановился на вопросах сохранения формируемого в наши дни наследия и представил проект мемориала, посвященного специальной военной операции.
«Идея создания мемориального комплекса по-настоящему народная», — отметил Андрей Бочаров. И выступил с инициативой открыть спецсчет для сбора средств на его строительство.
«Единая Россия» уже поддержала предложение о непосредственном участии в создании памятника всех членов реготделения и сторонников партии, уточняют в пресс-службе обладминистрации.
Ранее сообщалось, что глава волгоградского реготделения «ЕР» Андрей Бочаров назначил семь своих заместителей, каждый из которых будет курировать свое направление.