Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предупредил о диверсиях США и Израиля в войне с Ираном

США и Израиль, чтобы повлиять на ситуацию в Ормузском проливе, могут применять тактику диверсий под чужим флагом. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание, что главным отличием американских или израильских диверсий от операций Ирана станет позиция Тегерана, который обозначает, какие удары нанес.

«Никто не исключает, что США и Израиль попытаются провести так называемые операции под чужим флагом в Ормузском проливе. Потому что были атаки на танкеры, которые, например, Иран говорил, что он не осуществлял», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Леонков подчеркнул, что Иран делает заявления по атакам на танкеры или газовозы, а вот США и Израиль — нет.

Ранее стало известно об ускоренной передислокации тысяч морских пехотинцев и моряков США на Ближний Восток. Из Сан-Диего перебросят 11-й экспедиционный корпус морской пехоты. Предварительно, военнослужащих разместят на борту десантного корабля USS Boxer.

