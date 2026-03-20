Эксперт предупредил о диверсиях США и Израиля в войне с Ираном

Эксперт обратил внимание, что главным отличием американских или израильских диверсий от операций Ирана станет позиция Тегерана, который обозначает, какие удары нанес.
«Никто не исключает, что США и Израиль попытаются провести так называемые операции под чужим флагом в Ормузском проливе. Потому что были атаки на танкеры, которые, например, Иран говорил, что он не осуществлял», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Леонков подчеркнул, что Иран делает заявления по атакам на танкеры или газовозы, а вот США и Израиль — нет.
Ранее стало известно об ускоренной передислокации тысяч морских пехотинцев и моряков США на Ближний Восток. Из Сан-Диего перебросят 11-й экспедиционный корпус морской пехоты. Предварительно, военнослужащих разместят на борту десантного корабля USS Boxer.