Лукашенко заявил про встречу с Трампом у него дома во Флориде

Лукашенко сказал, что Трамп предложил встретиться во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про встречу с президентом США Дональдом Трампом у него дома во Флориде. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава Беларуси, говоря про большую сделку с США, уточнил:

— Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить».

Александр Лукашенко отметил, что к третьему раунду переговоров Беларуси и США американская сторона сказала, что Дональд Трамп предлагает большую сделку:

— И встретиться, вплоть до того, что у него дома во Флориде и обсудить, и договориться. Я говорю: «Всегда!».

Ранее спецпосланник Джон Коул сказал о возможной поездке президента Беларуси Александра Лукашенко в США.

Тем временем спецпосланник Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.

Также спецпосланник заявил о возможности личного контакта президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше