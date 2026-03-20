Лукашенко заявил про встречу с Трампом у него дома во Флориде

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про встречу с президентом США Дональдом Трампом у него дома во Флориде. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава Беларуси, говоря про большую сделку с США, уточнил:
— Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить».
Александр Лукашенко отметил, что к третьему раунду переговоров Беларуси и США американская сторона сказала, что Дональд Трамп предлагает большую сделку:
— И встретиться, вплоть до того, что у него дома во Флориде и обсудить, и договориться. Я говорю: «Всегда!».
