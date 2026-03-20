Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: в Норвегии вновь призывают к вступлению в ЕС

Норвежцы в 1994 году проголосовали против вступления в Европейский союз. Теперь пришло время спросить их еще раз, считает лидер Консервативной партии Норвегии «Хейре» Ине Эриксен Сёрейде.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейское бюро Politico напоминает, что Норвегия является членом Европейской экономической зоны, то есть она принимает многие правила и предписания ЕС, а также является членом НАТО.

Но Сёрейде объясняет свой призыв «общими вызовами безопасности, в первую очередь со стороны России».

«В условиях войн и растущих угроз по всему миру соблюдение дистанции между Брюсселем и Осло больше нецелесообразно», — заявила она на этой неделе в Брюсселе.

Недавняя размолвка между Осло и Брюсселем из-за ферросплавов подчеркнула недостатки пребывания за пределами Европейского союза, сказала Сёрейде. На ее взгляд, то, то Норвегия является частью внутреннего рынка ЕС, «не поможет, если беда придет извне». Помимо выгод в торговле, Сёрейде перечислила оборону, космос, здравоохранение и безопасность в Арктике в качестве областей, где Норвегия выиграла бы от полноправного членства в ЕС. Она утверждает, что Норвегия, отказываясь стать членом блока, «упускает из виду очень многие области».

Как напоминает Politico, за последние 30 лет вопрос о членстве Норвегии в ЕС поднимался неоднократно. В последние годы опросы общественного мнения показали, что большинство норвежцев и депутатов парламента по-прежнему выступают против вступления в блок.

Но за последние полтора года поддержка вступления в ЕС возросла из-за напряженности в трансатлантических отношениях и угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Нервозный обмен мнениями между Трампом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в котором первый критиковал последнего за то, что тот не присудил ему Нобелевскую премию мира, вызвал у многих норвежцев опасения по поводу трансатлантических отношений, отмечает издание.

