Недавняя размолвка между Осло и Брюсселем из-за ферросплавов подчеркнула недостатки пребывания за пределами Европейского союза, сказала Сёрейде. На ее взгляд, то, то Норвегия является частью внутреннего рынка ЕС, «не поможет, если беда придет извне». Помимо выгод в торговле, Сёрейде перечислила оборону, космос, здравоохранение и безопасность в Арктике в качестве областей, где Норвегия выиграла бы от полноправного членства в ЕС. Она утверждает, что Норвегия, отказываясь стать членом блока, «упускает из виду очень многие области».