Politico: в Норвегии вновь призывают к вступлению в ЕС

Европейское бюро Politico напоминает, что Норвегия является членом Европейской экономической зоны, то есть она принимает многие правила и предписания ЕС, а также является членом НАТО.
«В условиях войн и растущих угроз по всему миру соблюдение дистанции между Брюсселем и Осло больше нецелесообразно», — заявила она на этой неделе в Брюсселе.
Недавняя размолвка между Осло и Брюсселем из-за ферросплавов подчеркнула недостатки пребывания за пределами Европейского союза, сказала Сёрейде. На ее взгляд, то, то Норвегия является частью внутреннего рынка ЕС, «не поможет, если беда придет извне». Помимо выгод в торговле, Сёрейде перечислила оборону, космос, здравоохранение и безопасность в Арктике в качестве областей, где Норвегия выиграла бы от полноправного членства в ЕС. Она утверждает, что Норвегия, отказываясь стать членом блока, «упускает из виду очень многие области».
Как напоминает Politico, за последние 30 лет вопрос о членстве Норвегии в ЕС поднимался неоднократно. В последние годы опросы общественного мнения показали, что большинство норвежцев и депутатов парламента по-прежнему выступают против вступления в блок.
Нервозный обмен мнениями между Трампом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в котором первый критиковал последнего за то, что тот не присудил ему Нобелевскую премию мира, вызвал у многих норвежцев опасения по поводу трансатлантических отношений, отмечает издание.