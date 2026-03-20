Лукашенко похвалил Пугачеву за использование репродуктивных технологий

В Белоруссии с 2021 года действует программа по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО за счет государства, благодаря которой за последние 4 года на свет появились 2528 малышей. В последнее время обсуждался вопрос о том, чтобы предоставлять бесплатно также и вторую попытку ЭКО, потому что первая попытка ЭКО приводит к беременности примерно в 40% случаев. В оставшихся 60% случаев женщины будут заинтересованы в проведении второй попытки.