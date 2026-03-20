Лукашенко раскрыл, по какой причине не полетел на Совет мира в США

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, раскрыл, по какой причине не полетел на Совет мира в США феврале 2026 года. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства заявил, что американцы на переговорах 19 марта очень настаивали, чтобы он приехал на очередной Совет мира:
— Я им сказал открыто и честно, почему я не смог посетить (первое заседание, которое прошло в Вашингтоне 19 февраля. — Ред.). Это не только потому, что там график, еще что-то.
Александр Лукашенко обратил внимание, что основной причиной, по которой он не смог полететь в США в феврале, стала проводимая в Беларуси внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил:
— Вы же видели, я вздыбил всю армию. Каждый день вечером мне группа, которая контролирует и реализует мои замыслы, докладывает о ходе этой, действительно, впервые в истории, такой масштабной проверки. Ну и как я мог улететь?
Президент подчеркнул, что указанный процесс оставить было нельзя. Он отметил, что также в тот момент начало обсуждаться, что якобы Беларуси все это делает чуть не против Литвы, или Украины, или Польши. Лукашенко заявил, что это исключительно делалось для страны. Он уточнил, что хочет убедиться в состоянии белорусской армии.
— Поэтому это основная была причина, почему я не смог улететь, — заявил глава республики.