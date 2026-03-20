Belfast Telegraph: Иран обвинил Британию в предвзятом подходе к конфликту на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с британской коллегой Иветт Купер раскритиковал «негативный и предвзятый подход Британии» к американо-израильским военным действиям против Ирана, а также решение Лондона предоставить военные базы для использования США, пишет британское издание The Belfast Telegraph.
Эти действия определенно будут рассматриваться как участие в агрессии и будут зафиксированы в истории отношений между двумя странами.
Издание напоминает, что ранее в марте премьер-министр Кир Стармер позволил Пентагону «оборонительные действия» против иранских ракетных объектов с авиабаз Фэрфорд в Глостершире и Диего-Гарсия в Индийском океане.
Также Аракчи предупредил Купер, что Тегеран «оставляет за собой неотъемлемое право защищать суверенитет и независимость страны». В свою очередь, Даунинг-стрит выступила в защиту позиции Великобритании. Официальный представитель премьер-министра заявил: «Наша позиция предельно ясна: мы не участвовали в первых ударах и не собираемся втягиваться в более масштабную войну».
При этом в Британии считают, что это «лучший способ… восстановить путь к дипломатии».