Belfast Telegraph: Иран обвинил Британию в предвзятом подходе к конфликту на Ближнем Востоке

Тегеран заявил, что Великобритании, разрешив США использовать свои авиабазы для нанесения ударов по Ирану, стала «участницей агрессии».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с британской коллегой Иветт Купер раскритиковал «негативный и предвзятый подход Британии» к американо-израильским военным действиям против Ирана, а также решение Лондона предоставить военные базы для использования США, пишет британское издание The Belfast Telegraph.

Эти действия определенно будут рассматриваться как участие в агрессии и будут зафиксированы в истории отношений между двумя странами.

Аббас Аракчи
глава МИД Ирана

Издание напоминает, что ранее в марте премьер-министр Кир Стармер позволил Пентагону «оборонительные действия» против иранских ракетных объектов с авиабаз Фэрфорд в Глостершире и Диего-Гарсия в Индийском океане.

Также Аракчи предупредил Купер, что Тегеран «оставляет за собой неотъемлемое право защищать суверенитет и независимость страны». В свою очередь, Даунинг-стрит выступила в защиту позиции Великобритании. Официальный представитель премьер-министра заявил: «Наша позиция предельно ясна: мы не участвовали в первых ударах и не собираемся втягиваться в более масштабную войну».

Он добавил, что Лондон разрешил Вашингтону использовать британские базы «для конкретных оборонительных и ограниченных целей в ответ на продолжающуюся и возмутительную агрессию Ирана».

При этом в Британии считают, что это «лучший способ… восстановить путь к дипломатии».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше