Британский самолет провел разведку над Черным морем

Самолет вылетел с британской базы Уэддингтон, пролетел над европейскими странами и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Траектория полета разведчика проходила к югу от Крыма. Оказавшись над восточной частью Черного моря, самолет развернулся и полетел обратно в сторону Румынии. В настоящий момент он, по всей видимости, возвращается на базу вылета.
Британский Boeing RC-135W Rivet Joint регулярно совершает подобные полеты. Последний из них состоялся 18 марта.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.