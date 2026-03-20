Британский самолет провел разведку над Черным морем

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости. Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над восточной частью Черного моря, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Источник: RAF

Самолет вылетел с британской базы Уэддингтон, пролетел над европейскими странами и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Траектория полета разведчика проходила к югу от Крыма. Оказавшись над восточной частью Черного моря, самолет развернулся и полетел обратно в сторону Румынии. В настоящий момент он, по всей видимости, возвращается на базу вылета.

Британский Boeing RC-135W Rivet Joint регулярно совершает подобные полеты. Последний из них состоялся 18 марта.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

