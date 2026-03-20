В свердловском поселке впервые за 18 лет сменился мэр

«В слове, обращенном к артинцам, Владимир Иванович выразил всем признательность и отметил, что осознает груз ответственности, но за спиной есть команда, которая всегда поддержит», — рассказали там.
Алексей Константинов, который не принимал участия в конкурсе, обратился к Кожеву с напутственным словом. Тот, в свою очередь, поблагодарил предшественника. Поздравление от губернатора Свердловской области Дениса Паслера передал первый замруководителя аппарата Вадим Дубичев.
Как писал «ФедералПресс» ранее, Владимир Кожев в течение двух лет был заместителем Константинова. До этого он руководил Свердловской сельской администрацией, затем — артинским управлением АПК. На пост главы Кожева выдвинула «Единая Россия», у него было двое соперников.
Алексей Константинов возглавлял Арти с 2008 года.