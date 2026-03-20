«Настоящие бандюганы». Лукашенко озвучил подробности о задержании белорусских контрабандистов на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании контрабандистов-белорусов на границе. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства уточнил, что министр внутренних дел Иван Кубраков доложил ему о завершении операции:
— Они задержали пять наших белорусских контрабандистов прямо на границе. Наши сняли дом пустующий — у кого-то из родственников купили, заплатили какие-то копейки. В этом доме — пачки сигарет, баллон, которым заправляли, зонды… Все для переброски. Милиция их задержала.
По словам Александра Лукашенко, задержанные бандиты были осуждены не один раз:
— Настоящие бандюганы.
Президент отметил, говоря о том, что литовская сторона обвиняет Беларусь в контрабанде сигарет при помощи метеозондов, что и в самой Литве есть те, кто принимает эти незаконные грузы. Он обратил внимание, что в переброске товаров с белорусской территории задействованы и сами литовцы:
— У меня позиция: вы санкции ввели. Теперь что, мы должны ловить этих контрабандистов здесь, которые наш товар покупают за деньги хорошие и перебрасывают нуждающимся людям в Литве?
Лукашенко отметил, что обещал посмотреть, кто и чем в Беларусь занимается.
