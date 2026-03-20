«Настоящие бандюганы». Лукашенко озвучил подробности о задержании белорусских контрабандистов на границе

Лукашенко заявил о задержании контрабандистов-белорусов на границе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании контрабандистов-белорусов на границе. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства уточнил, что министр внутренних дел Иван Кубраков доложил ему о завершении операции:

— Они задержали пять наших белорусских контрабандистов прямо на границе. Наши сняли дом пустующий — у кого-то из родственников купили, заплатили какие-то копейки. В этом доме — пачки сигарет, баллон, которым заправляли, зонды… Все для переброски. Милиция их задержала.

По словам Александра Лукашенко, задержанные бандиты были осуждены не один раз:

— Настоящие бандюганы.

Президент отметил, говоря о том, что литовская сторона обвиняет Беларусь в контрабанде сигарет при помощи метеозондов, что и в самой Литве есть те, кто принимает эти незаконные грузы. Он обратил внимание, что в переброске товаров с белорусской территории задействованы и сами литовцы:

— У меня позиция: вы санкции ввели. Теперь что, мы должны ловить этих контрабандистов здесь, которые наш товар покупают за деньги хорошие и перебрасывают нуждающимся людям в Литве?

Лукашенко отметил, что обещал посмотреть, кто и чем в Беларусь занимается.

Тем временем спецпосланник Джон Коул сказал, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обещал начать возврат фур литовцам и полякам с 23 марта.

Кроме того, МИД Беларуси отреагировал на воздушные шары с сигаретами в Литве.

