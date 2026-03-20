Время в конфликте на Украине на стороне России, считает Орбан

«Время на стороне русских, а не украинцев. Поскольку… время и ситуация улучшают положение русских и ухудшают положение украинцев, я думаю, Украина была бы заинтересована в прекращении огня и мире как можно скорее», — сказал Орбан венгерским журналистам.
По его словам, президент США Дональд Трамп придерживается именно такой позиции, а вот Европа хотела бы продолжения конфликта.
«Цель европейцев — рано или поздно разместить на территории Украины солдат Европы или Евросоюза. Решение по этому вопросу принято. Они не рассматривают это как вариант, они договорились об этом», — отметил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине — вопрос времени. По его словам, Венгрия единственной из стран Евросоюза сейчас не готовится к войне благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны «маршируют» в сторону конфликта.