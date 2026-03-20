Лукашенко сказал, в каких вопросах поддерживает Трампа, а в каких нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в каких вопросах поддерживает президента США Дональда Трампа, а в каких нет. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава Беларуси раскрыл, в чем согласен с Трампом:
— Я с ним согласен, что Америку надо спасать в плане выборов, чтобы под забором и где-то на мусорках не валялись бюллетени для голосования. Ну, а стрелять в голову президента — это вообще неприемлемо.
Александр Лукашенко обратил внимание, что ни один президент не говорил об этом отрыто, кроме него:
— Да, Путин (президент России Владимир Путин. — Ред.) не меньше болел за Трампа, но в силу положения и еще чего-то, он вот так публично не выступал за победу Трампа. Трамп и его люди это заметили.
Президент обратил внимание, что поддерживал все мирные инициативы главы США. Однако, заметил Лукашенко, когда американцы допускали бомбежки Ирана, то он открыто им об этом сказал.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил США свое видение окончания войны в Иране: «Не хочу это публично говорить».
Тем временем Лукашенко раскрыл, по какой причине не полетел на Совет мира в США.
Также спецпосланник Джон Коул раскрыл отношение Трампа к президенту Беларуси Лукашенко.