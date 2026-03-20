США запомнят трусливую позицию НАТО по Ормузскому проливу, заявил Трамп

«Они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив. Им так легко это сделать и с таким малым риском. Они трусы, и мы это запомним», — написал он в Truth Social.
Глава Белого дома также назвал альянс без США бумажным тигром.
На прошлой неделе Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства прислать военные корабли в Ормузский пролив. Германия ответила отказом на эту просьбу. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы отправить туда флот.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.