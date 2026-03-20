«Американцы сказали: “Они у вас просили ракеты, вы им ракеты не дали”. Лукашенко сказал, правда ли, что Минск не снял трубку на звонок из Ирана

Лукашенко сказал, правда ли, что Минск не снял трубку на звонок из Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, правда ли, что Минск не снял трубку на звонок из Ирана, о чем сказали американцы на переговорах в Минске 19 марта, когда ушли журналисты. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

— «Иранцы вам звонили, но мы знаем, вы трубку не сняли». Я говорю: «Такого никогда не было. Всегда снимали трубку». Поэтому, говорю, у вас неправильная информация, мы снимали трубку. «Они у вас просили ракеты, вы им ракеты не дали». Я говорю: «Они у нас никогда не просили ракеты».

Александр Лукашенко обратил внимание: если бы Иран просил ракеты, то Беларусь не могла бы их поставить, потому что это война с американцами. Он уточнил, что белорусская сторона этой войны не хочет.

Президент уточнил, что Ирану нужно было до войны разговаривать по ракетам. По его словам, многие вещи в Военно-промышленном комплексе с иранцами обсуждались, однако до ракет дело не доходило.

— Когда воюют две стороны и ты начинаешь туда везти оружие, значит, ты становишься если не соучастником, то сторонником этой войны и какую-то сторону поддерживаешь. Нам это надо? Нам это не надо, — заявил глава республики.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил США свое видение окончания войны в Иране: «Не хочу это публично говорить».

Тем временем Лукашенко объявил, что Беларусь готовится к большой сделке с США: «Это не только “политзаключенные”, как они говорят».

Кроме того, Лукашенко заявил про встречу с Трампом у него дома во Флориде.

