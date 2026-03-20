В ГД сказали, как Орбан может прервать атаки на «Турецкий поток»

Чтобы прекратить удары украинской армии по инфраструктуре «Турецкого потока», глава венгерского правительства Виктор Орбан может выступить против Лондона, который помогает ВСУ атаковать газопровод. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Депутат уточнил, что утверждение премьера Венгрии о том, что действия Киева являются гостерроризмом, соответствует действительности, так как удары ВСУ наносят ущерб национальным интересам Будапешта.

Собеседник NEWS.ru напомнил, что украинская армия многократно совершала террористические атаки: на мирных россиян, на «Северные потоки», на «Турецкий поток». Парламентарий отметил, что без помощи разведывательных служб западных государств, в том числе Великобритании, ВСУ не смогли бы осуществить операции по ударам по инфраструктурным и социальным объектам.

«Шаги Киева наносят ущерб интересам Будапешта. Посмотрим, прекратят ли ВСУ удары. Лично я в этом сомневаюсь», — добавил Чепа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении объявить действия Украины государственным терроризмом в том случае, если Киев взорвет «Турецкий поток». Газопровод уже неоднократно становился целью атак украинских военных.

