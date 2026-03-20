Депутат уточнил, что утверждение премьера Венгрии о том, что действия Киева являются гостерроризмом, соответствует действительности, так как удары ВСУ наносят ущерб национальным интересам Будапешта.
Собеседник NEWS.ru напомнил, что украинская армия многократно совершала террористические атаки: на мирных россиян, на «Северные потоки», на «Турецкий поток». Парламентарий отметил, что без помощи разведывательных служб западных государств, в том числе Великобритании, ВСУ не смогли бы осуществить операции по ударам по инфраструктурным и социальным объектам.
«Шаги Киева наносят ущерб интересам Будапешта. Посмотрим, прекратят ли ВСУ удары. Лично я в этом сомневаюсь», — добавил Чепа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении объявить действия Украины государственным терроризмом в том случае, если Киев взорвет «Турецкий поток». Газопровод уже неоднократно становился целью атак украинских военных.