СМИ: Украина просит у Катара истребители Mirage в обмен на помощь против дронов Ирана

Британская газета The Times поделилась первыми впечатлениями украинских экспертов по поводу использования систем Patriot на Ближнем Востоке. Они считают, что вооруженные силы США и стран Персидского залива применяют их «неэффективно». Например, чтобы сбить дешевые иранские дроны, они часто выпускают несколько (до восьми) ракет стоимостью более 3 млн долларов и полагаются на автоматический режим, который может привести к потере перехватчиков и даже к таким ошибкам, как дружественный огонь.