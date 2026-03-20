СМИ: Украина просит у Катара истребители Mirage в обмен на помощь против дронов Ирана

Интернет-портал Intelligence Online утверждает, что на переговорах киевские военные в обмен на свою помощь потребовали от Катара передачи авиапарка из 12 французских истребителей Mirage 2000−5. Из-за этого требования переговоры оказались под угрозой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что небольшие группы украинских специалистов отправились в Катар, ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию. При этом он подчеркнул, что Украина «не воюет с Ираном», и добавил, что в ответ на помощь Киев рассчитывает получить от этих стран «финансирование и технологии».
Британская газета The Times поделилась первыми впечатлениями украинских экспертов по поводу использования систем Patriot на Ближнем Востоке. Они считают, что вооруженные силы США и стран Персидского залива применяют их «неэффективно». Например, чтобы сбить дешевые иранские дроны, они часто выпускают несколько (до восьми) ракет стоимостью более 3 млн долларов и полагаются на автоматический режим, который может привести к потере перехватчиков и даже к таким ошибкам, как дружественный огонь.
«Часто они стреляли бездумно. Например, они использовали ракеты SM-6…. которые стоят около 6 млн долларов… чтобы сбить Shahed стоимостью 70 000 долларов», — рассказал украинский советник.
Украинские военные, согласно изданию, используют более контролируемую тактику ведения огня вручную, выпускают меньше ракет по цели и тщательно рассчитывают время выстрела, чтобы максимизировать поражение цели и сохранить дорогостоящие боеприпасы.
Несмотря на обмен оперативными данными с союзниками, украинские офицеры говорят, что их опыт не был полностью учтен: «Я не понимаю, что они делали… все четыре года, что мы сражаемся».