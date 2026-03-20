Лукашенко сказал про 235 помилованных в Беларуси, взятых на контроль милиции и спецслужб

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 20 марта, сказал, что 235 помилованных в Беларуси, взяты на контроль милиции и спецслужб. Подробности приводит БелТА.
Главу Беларуси спросили о помиловании 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, из которых 235 остались в Беларуси. Журналисты уточнили, не станут ли указанные люди агентами влияния, превратившись в будущем в угрозу для страны.
Александр Лукашенко подчеркнул, что повторения событий 2020 года в стране никто не допустит:
— Вы не переживайте, что мы их выпустили. Все здесь под контролем. 2020 года, мужики, в Беларуси не будет. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Я этого не допущу, и все на это нацелены.
Президент обратил внимание, что из 235 человек, которые остались на белорусской территории после освобождения, угрозу могут представлять до 40 человек. Он уточнил, что все они находятся на контроле правоохранительных органов:
— Мы их знаем. Прежде чем выпускать, они все были взяты на контроль спецслужбами и милицией.
