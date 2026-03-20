«Единая Россия» отчиталась о реализации Народной программы партии в Нижегородской области

«Для комфортной жизни человеку нужно несколько базовых условий, и все они на поверхности. Это квалифицированная помощь врачей, достойное образование для детей, поддержка семьи со стороны государства, комфортная и безопасная городская среда, материальный достаток. Именно на основе этих потребностей и строилась Народная программа партии. Пять лет назад многие планы казались суперамбициозными и, может быть, даже несбыточными, но в итоге мы их перевыполнили», — отметил в ходе пленарного заседания форума секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.