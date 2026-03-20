«Единая Россия» отчиталась о реализации Народной программы партии в Нижегородской области

«Единая Россия» подвела итоги реализации Народной программы партии в Нижегородской области в рамках регионального отчетного форума «Есть результат». Он состоялся в Доме народного единства 20 марта.
В работе форума приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Кавинов, сенатор Российской Федерации от Нижегородской области Ольга Щетинина, председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, а также координаторы партийных проектов, представители профильных министерств и ведомств региона, главы муниципальных образований региона, активисты.
Народная программа партии «Единая Россия» была сформирована в Нижегородской области в 2021 году, став частью Стратегии развития нашего региона. По разным направлениям жизнедеятельности было получено свыше 200 тысяч инициатив от рядовых нижегородцев, представителей общественных организаций и партийных активистов.
«Для комфортной жизни человеку нужно несколько базовых условий, и все они на поверхности. Это квалифицированная помощь врачей, достойное образование для детей, поддержка семьи со стороны государства, комфортная и безопасная городская среда, материальный достаток. Именно на основе этих потребностей и строилась Народная программа партии. Пять лет назад многие планы казались суперамбициозными и, может быть, даже несбыточными, но в итоге мы их перевыполнили», — отметил в ходе пленарного заседания форума секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
За пять лет реализации Народной программы удалось повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельских районах, благодаря открытию новых фельдшерско-акушерских пунктов и программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работы в этом направлении продолжаются.
По словам Никитина, в настоящее время ключевой задачей является создание единых медицинских центров на базе уже существующих в регионе учреждений здравоохранения. Это должно снизить дефицит узких специалистов, а в перспективе и вовсе его ликвидировать. Три флагманских проекта — «Город здоровья», «Квартал здоровья» и «Семейный квартал» — могут выйти на всероссийский уровень, став федеральными центрами медицины. Конечная цель всех преобразований в сфере здравоохранения — это снижение смертности и повышение долголетия.
С 2021 года в Нижегородской области построили 22 детских сада на четыре тысячи мест и 33 новых школы на 30 тысяч учеников. Проведен капитальный ремонт 338 школ и 316 дошкольных учреждений, это примерно половина от общего числа объектов, требующих ремонта. Для сельских территорий закуплено 411 школьных автобусов, чтобы дети могли безопасно добираться до учебы.
«В регионе развивается система подготовки востребованных кадров. Нижегородская область является одним из лидеров страны по количеству образовательных кластеров федерального проекта “Профессионалитет”, который с 2025 года вошел в нацпроект “Молодежь и дети”. В настоящее время создано 16 таких кластеров. Молодые люди получают востребованные профессии, чтобы строить свою карьеру здесь, на родной земле», — сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Социальная поддержка — еще одно направление Народной программы. Различные меры помощи оказываются сегодня 900 тысячам жителям региона, то есть каждому третьему нижегородцу. Благодаря развитой системе соцподдержки удалось снизить уровень бедности до 5,5%. В 2021 году он составлял 8,3%.
В 2025 году был запущен комплекс демографических мер. Прежде всего, это программа «Основа», включающая в себя выплату не менее 1 миллиона семейного капитала при рождении каждого ребенка (так называемый «родительский основной доход»). Ей воспользовались около 20 тысяч нижегородских семей, из них 11 тысяч получили новые региональные выплаты при рождении.
Нижегородская область — один из ведущих регионов, где Народная программа «Единой России» в сфере жилья и благоустройства успешно воплощается в жизнь. За последние пять лет в регионе введено в эксплуатацию около 9 млн квадратных метров жилья. Уровень газификации Нижегородской области достиг 86%. Активно ведется строительство газовой инфраструктуры в северных районах.
«Наш регион демонстрирует, как системный подход “Единой России” приводит к зримым изменениям. Так, построено 177 новых спортивных объектов. Наиболее значимые из них — это легкоатлетический манеж на стадионе “Локомотив”, футбольный манеж на Бору, центр бокса в Городце. Практически завершено строительство нового Ледового дворца на Стрелке — нового смысла спортивной инфраструктуры региона. Более 60% нижегородцев активно занимаются физкультурой и спортом», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В числе главных приоритетов Народной программы — участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей. В регионе действует более 50 различных мер поддержки. С начала СВО из Нижегородской области было отправлено свыше 5 тысяч 100 тонн гуманитарной помощи.
«За эти пять лет сделано действительно много, но мы понимаем, что жизнь не стоит на месте. Меняются вызовы, появляются новые задачи и запросы людей, поэтому Народная программа должна оставаться живым документом. Мы уже начали формировать новую программу развития. Как и пять лет назад, она будет строиться на предложениях жителей. Это самое главное. Люди должны чувствовать поддержку и понимать, что регион развивается ради них», — резюмировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По завершении пленарного заседания регионального отчетного форума «Есть результат» состоялось обсуждение предложений, которые войдут в обновленную программу партии «Единая Россия».
Напомним, что единороссы предлагают расширить участие малых поселений в конкурсе проектов создания комфортной городской среды.