Трамп может не получить от Японии $550 млрд. Политолог Дудаков объясняет почему

Ранее в июле 2025 года Дональд Трамп сообщал о подписании важного торгового соглашения между США и Японией. Согласно заявлению американского президента, японская сторона собиралась вложить в американскую экономику 550 млрд долларов, чтобы добиться отмены пошлин, введенных ранее Вашингтоном.
По словам Дудакова, на данный момент Соединенные Штаты не получили ни одного цента из обещанных средств.
На фоне нынешнего энергокризиса эти деньги, возможно, вовсе не дойдут. Он действительно очень сильно ударил по Японии, которая получала через Ормузский пролив до 90% своих энергоносителей. Сейчас ситуация в японской экономике крайне сложная. Более того, Трамп рискует остаться и без обещанных инвестиций со стороны монархий Персидского залива.
Япония критически зависит от поставок через Ормузский пролив: в 2025 году 94% нефти поступало в страну с Ближнего Востока, из них 93% — через этот маршрут. Обострение конфликта вокруг Ирана привело к фактической блокировке пролива, это давит и на японскую промышленность, и на рейтинг премьер-министра Санаэ Такаити, обратил внимание Дудаков.
Такаити разгромно победила на выборах с зашкаливающими рейтингами, но «медовый месяц» быстро закончился. Сейчас ее рейтинги упали до 50%, в том числе потому, что она отказалась исполнять предвыборное обещание о сокращении притока мигрантов. На фоне нестабильных отношений с США рейтинги могут упасть еще сильнее.
Совместная пресс-конференция Трампа и Такаити не обошлась без скандала. Президент США сравнил удары по Ирану с атакой Японии на Перл-Харбор в 1941 году, заявив, что подобные операции требуют «элемента неожиданности». После этих слов смех в зале стих, а сама Такаити заметно смутилась. Дудаков отметил, что максимально неполиткорректные шутки укладываются в привычную манеру Трампа.
Он часто издевается как над своими оппонентами, так и партнерами-союзниками — «играет у них на нервах». Другое дело, что в данном случае шутка была крайне неуместна. Кстати, на нее отреагировали довольно позитивно многие «ястребы» в Соединенных Штатах. Но я думаю, что японское общество восприняло это все крайне негативно.
Атака Японии на базу США в Перл-Харборе произошла 7 декабря 1941 года и привела к вступлению Вашингтона во Вторую мировую войну.